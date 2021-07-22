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Video: Одесса ушла под воду — последствия непогоды в Украине

После адской жары Украину снова накрыл мощный ливень. За считанные минуты рухнула недельная норма осадков. [read_more_news] Поваленные столбы и деревья, поврежденные электролинии, затопленные многоэтажки и автомобили, сорваны кровли. С такими последствиями стихии приходится этим летом будут бороться украинцы.

Одесса ушла под воду — последствия непогоды в Украине
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После адской жары Украину снова накрыл мощный ливень.

За считанные минуты рухнула недельная норма осадков. Также по теме: Очередная пропасть в центре Киева, откуда фонтаном била вода, заблокировала город

Поваленные столбы и деревья, поврежденные электролинии, затопленные многоэтажки и автомобили, сорваны кровли.

С такими последствиями стихии приходится этим летом будут бороться украинцы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Одесса ушла под воду — последствия непогоды в Украине / 22.07.2021 20:03
22.07.2021 20:03

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