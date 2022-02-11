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Video: Розстріляна Прип’ять! Страшна ціна військових тренувань у Чорнобильській зоні

Такого шуму навколо військових навчань у нас ще, мабуть, не було. Нацгвардія, поліція та рятувальники зібралися тренуватися в Прип'яті - закритому місті у Чорнобильській зоні. На одній із центральних вулиць влаштували справжнє військове шоу: обстріли з мінометів, операцію штурмової бригади з бойовою зброєю. Силовики настільки захопилися реалістичністю, що зрешетили приміщення пошти, розстріляли покинуті житлові будинки і підпалили будинок побуту. А знаєте, в чому проблема?! [read_more_news] Що перед тим держава виділила мільйони бюджетних гривень, аби в зоні відчуження зробити музей, бо вона вже приносить в економіку гроші від туристів. А тепер усе там безцеремонно розтрощили. Хто чим думав, і чи думав взагалі?! Розбиралася Олена Ровенчук.

Розстріляна Прип’ять! Страшна ціна військових тренувань у Чорнобильській зоні
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Такого шуму навколо військових навчань у нас ще, мабуть, не було.

Нацгвардія, поліція та рятувальники зібралися тренуватися в Прип’яті – закритому місті у Чорнобильській зоні.

На одній із центральних вулиць влаштували справжнє військове шоу: обстріли з мінометів, операцію штурмової бригади з бойовою зброєю.

Силовики настільки захопилися реалістичністю, що зрешетили приміщення пошти, розстріляли покинуті житлові будинки і підпалили будинок побуту.

А знаєте, в чому проблема?!  Також по темі: З зони відчуження у зону відродження! Чорнобиль 35 років потому

Що перед тим держава виділила мільйони бюджетних гривень, аби в зоні відчуження зробити музей, бо вона вже приносить в економіку гроші від туристів.

А тепер усе там безцеремонно розтрощили.

Хто чим думав, і чи думав взагалі?!

Розбиралася Олена Ровенчук.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розстріляна Прип’ять! Страшна ціна військових тренувань у Чорнобильській зоні / 11.02.2022 20:12
11.02.2022 20:12

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