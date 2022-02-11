seach
ICTV - Разом краще

Video: Расстрелянная Припять! Страшная цена военных тренировок в Чернобыльской зоне

Такого шума вокруг военных учений у нас еще не было. Нацгвардия, полиция и спасатели собрались тренироваться в Припяти – закрытом городе в Чернобыльской зоне. На одной из центральных улиц устроили настоящее военное шоу: обстрелы из минометов, операцию штурмовой бригады с боевым оружием. Силовики настолько увлеклись реалистичностью, что изрешетили помещение почты, расстреляли заброшенные жилые дома и подожгли дом быта. А знаете, в чем проблема? [read_more_news] Что прежде государство выделило миллионы бюджетных гривен, чтобы в зоне отчуждения сделать музей, потому что оно уже приносит в экономику деньги от туристов. А теперь все там бесцеремонно разбили. Кто чем думал, и думал ли вообще? Разбиралась Елена Ровенчук.

Расстрелянная Припять! Страшная цена военных тренировок в Чернобыльской зоне
0 Комментировать

Такого шума вокруг военных учений у нас еще не было.

Нацгвардия, полиция и спасатели собрались тренироваться в Припяти – закрытом городе в Чернобыльской зоне.

На одной из центральных улиц устроили настоящее военное шоу: обстрелы из минометов, операцию штурмовой бригады с боевым оружием.

Силовики настолько увлеклись реалистичностью, что изрешетили помещение почты, расстреляли заброшенные жилые дома и подожгли дом быта.

А знаете, в чем проблема? Также по теме: С зоны отчуждения в зону возрождения! Чернобыль. 35 лет спустя

Что прежде государство выделило миллионы бюджетных гривен, чтобы в зоне отчуждения сделать музей, потому что оно уже приносит в экономику деньги от туристов.

А теперь все там бесцеремонно разбили.

Кто чем думал, и думал ли вообще?

Разбиралась Елена Ровенчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Расстрелянная Припять! Страшная цена военных тренировок в Чернобыльской зоне / 11.02.2022 20:12
11.02.2022 20:12

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь