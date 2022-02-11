Расстрелянная Припять! Страшная цена военных тренировок в Чернобыльской зоне

Такого шума вокруг военных учений у нас еще не было.

Нацгвардия, полиция и спасатели собрались тренироваться в Припяти – закрытом городе в Чернобыльской зоне.

На одной из центральных улиц устроили настоящее военное шоу: обстрелы из минометов, операцию штурмовой бригады с боевым оружием.

Силовики настолько увлеклись реалистичностью, что изрешетили помещение почты, расстреляли заброшенные жилые дома и подожгли дом быта.

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Что прежде государство выделило миллионы бюджетных гривен, чтобы в зоне отчуждения сделать музей, потому что оно уже приносит в экономику деньги от туристов.

А теперь все там бесцеремонно разбили.

Кто чем думал, и думал ли вообще?

Разбиралась Елена Ровенчук.