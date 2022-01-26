seach
ICTV - Разом краще

Video: Розпусні українські красуні-масажистки потрапили у сачок копів

У сачок правоохоронців потрапили понад вісім десятків розпусних масажисток. Поліція викрила масштабну організацію з надання секс-послуг. Сутенери розгорнули діяльність по всій Україні - 15 областей, Київ і столичний регіон - всюди під виглядом масажних салонів працювали заклади з полуничкою. Рекламу роздавали просто на вулицях.[read_more_news] За годину сороміцьких утіх поціновувачі платних любощів викладали від півтори до п’яти тисяч гривень - залежно від спектра послуг. Думаєте, це великий розмах? Інша зграя взагалі вивела інтим-бізнес на міжнародний рівень. А від рівня зарплат цих невтомних трудівниць аж у голові паморочиться..

Розпусні українські красуні-масажистки потрапили у сачок копів
0 Коментувати

У сачок правоохоронців потрапили понад вісім десятків розпусних масажисток.

Поліція викрила масштабну організацію з надання секс-послуг.

Сутенери розгорнули діяльність по всій Україні – 15 областей, Київ і столичний регіон – всюди під виглядом масажних салонів працювали заклади з полуничкою.

Рекламу роздавали просто на вулицях. Також по темі: Копи повкладали тендітних жриць кохання на підлогу у найпікантнішу мить - у Києві облава на борделі

За годину сороміцьких утіх поціновувачі платних любощів викладали від півтори до п’яти тисяч гривень – залежно від спектра послуг.

Думаєте, це великий розмах?

Інша зграя взагалі вивела інтим-бізнес на міжнародний рівень.

А від рівня зарплат цих невтомних трудівниць аж у голові паморочиться..

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Розпусні українські красуні-масажистки потрапили у сачок копів / 26.01.2022 19:53
26.01.2022 19:53

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь