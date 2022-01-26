Розпусні українські красуні-масажистки потрапили у сачок копів

У сачок правоохоронців потрапили понад вісім десятків розпусних масажисток.

Поліція викрила масштабну організацію з надання секс-послуг.

Сутенери розгорнули діяльність по всій Україні – 15 областей, Київ і столичний регіон – всюди під виглядом масажних салонів працювали заклади з полуничкою.

Рекламу роздавали просто на вулицях. Також по темі: Копи повкладали тендітних жриць кохання на підлогу у найпікантнішу мить - у Києві облава на борделі

За годину сороміцьких утіх поціновувачі платних любощів викладали від півтори до п’яти тисяч гривень – залежно від спектра послуг.

Думаєте, це великий розмах?

Інша зграя взагалі вивела інтим-бізнес на міжнародний рівень.

А від рівня зарплат цих невтомних трудівниць аж у голові паморочиться..