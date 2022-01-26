Развратные украинские красавицы-массажистки попали в сачок копов

В сачки правоохранителей попали более восьми десятков развратных массажисток.

Полиция разоблачила масштабную организацию по предоставлению секс-услуг.

Сутенеры развернули деятельность по всей Украине – 15 областей, Киев и столичный регион – повсюду под видом массажных салонов работали заведения с клубничкой.

Рекламу раздавали прямо на улицах. Также по теме: Копы уложили жриц любви на пол в самый пикантный момент - в Киеве облава на бордели

За час стыдливых утех ценители платных пристрастий выкладывали от полутора до пяти тысяч гривен — в зависимости от спектра услуг.

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Другая стая вообще вывела интим-бизнес на международный уровень.

А от уровня зарплат этих неутомимых тружениц аж в голове кружится.