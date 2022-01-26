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Video: Развратные украинские красавицы-массажистки попали в сачок копов

В сачки правоохранителей попали более восьми десятков развратных массажисток. Полиция разоблачила масштабную организацию по предоставлению секс-услуг. Сутенеры развернули деятельность по всей Украине – 15 областей, Киев и столичный регион – повсюду под видом массажных салонов работали заведения с клубничкой. Рекламу раздавали прямо на улицах.[read_more_news] За час стыдливых утех ценители платных пристрастий выкладывали от полутора до пяти тысяч гривен - в зависимости от спектра услуг. Думаете, это большой размах? Другая стая вообще вывела интим-бизнес на международный уровень. А от уровня зарплат этих неутомимых тружениц аж в голове кружится.

Развратные украинские красавицы-массажистки попали в сачок копов
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В сачки правоохранителей попали более восьми десятков развратных массажисток.

Полиция разоблачила масштабную организацию по предоставлению секс-услуг.

Сутенеры развернули деятельность по всей Украине – 15 областей, Киев и столичный регион – повсюду под видом массажных салонов работали заведения с клубничкой.

Рекламу раздавали прямо на улицах. Также по теме: Копы уложили жриц любви на пол в самый пикантный момент - в Киеве облава на бордели

За час стыдливых утех ценители платных пристрастий выкладывали от полутора до пяти тысяч гривен — в зависимости от спектра услуг.

Думаете, это большой размах?

Другая стая вообще вывела интим-бизнес на международный уровень.

А от уровня зарплат этих неутомимых тружениц аж в голове кружится.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Развратные украинские красавицы-массажистки попали в сачок копов / 26.01.2022 19:53
26.01.2022 19:53

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