Пророцтва карпатських мольфарів про війну в Україні вразили всіх

Заглянути в майбутнє – це ж дуже цікаво.

А якщо там суцільні нещастя, голод, смерть?

Ніхто не знає, що чекає на нас завтра.

Окрім них. Вони самі в цьому впевнені.

Карпатські мольфари розповіли, чи буде повномасштабна війна? Також по темі: Зубата зброя: непередбачувані ситуації, коли пси кидаються на людей і роздирають їх до м'яса

Що чекає на Росію та особисто її президента Путіна?

Крах, загибель? Чи перемога і розквіт?

Високо в горах, мабуть – далеко видно.