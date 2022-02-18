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Video: Пророцтва карпатських мольфарів про війну в Україні вразили всіх

Заглянути в майбутнє - це ж дуже цікаво. А якщо там суцільні нещастя, голод, смерть? Ніхто не знає, що чекає на нас завтра. Окрім них. Вони самі в цьому впевнені. Карпатські мольфари розповіли, чи буде повномасштабна війна?[read_more_news] Що чекає на Росію та особисто її президента Путіна? Крах, загибель? Чи перемога і розквіт? Високо в горах, мабуть - далеко видно.

Пророцтва карпатських мольфарів про війну в Україні вразили всіх
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Заглянути в майбутнє – це ж дуже цікаво.

А якщо там суцільні нещастя, голод, смерть?

Ніхто не знає, що чекає на нас завтра.

Окрім них. Вони самі в цьому впевнені.

Карпатські мольфари розповіли, чи буде повномасштабна війна? Також по темі: Зубата зброя: непередбачувані ситуації, коли пси кидаються на людей і роздирають їх до м'яса

Що чекає на Росію та особисто її президента Путіна?

Крах, загибель? Чи перемога і розквіт?

Високо в горах, мабуть – далеко видно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пророцтва карпатських мольфарів про війну в Україні вразили всіх / 18.02.2022 19:39
18.02.2022 19:39

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