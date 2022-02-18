Пророчества карпатских мольфаров о войне в Украине поразили всех

Заглянуть в будущее – это ведь очень интересно.

А если там сплошные несчастья, голод, смерть?

Никто не знает, что ждет нас завтра.

Кроме них. Они сами в этом уверены.

Карпатские мольфары рассказали, будет ли полномасштабная война?

Что ждет Россию и лично ее президента Путина? Также по теме: Зубата зброя: непередбачувані ситуації, коли пси кидаються на людей і роздирають їх до м'яса

Крах, гибель? Или победа и расцвет?

Высоко в горах, пожалуй – далеко видно.