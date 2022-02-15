seach
ICTV - Разом краще

Video: Працівник пошти врятував жінку від вірної загибелі у Києві

Побачив дим і без остраху кинувся на порятунок! У Києві працівник поштового відділення - наче супергерой, без жодних вагань - буквально з полум'я витягнув пенсіонерку! І щойно передав бідолашну в руки патрульним, схопився за вогнегасник і знову кинувся в самісіньке пекло! [read_more_news] Невже там хтось іще потребував допомоги? Ви будете точно і вражені, і обурені, коли дізнаєтеся хто влаштував підпал. Олександр Храпач повернувся зі згарища і все розповість.

Працівник пошти врятував жінку від вірної загибелі у Києві
0 Коментувати

Побачив дим і без остраху кинувся на порятунок!

У Києві працівник поштового відділення – наче супергерой, без жодних вагань – буквально з полум’я витягнув пенсіонерку!

І щойно передав бідолашну в руки патрульним, схопився за вогнегасник і знову кинувся в самісіньке пекло!  Також по темі: Атаки на Укрпошту - скільки ще поштарів під загрозою

Невже там хтось іще потребував допомоги?

Ви будете точно і вражені, і обурені, коли дізнаєтеся хто влаштував підпал.

Олександр Храпач повернувся зі згарища і все розповість.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Працівник пошти врятував жінку від вірної загибелі у Києві / 15.02.2022 19:26
15.02.2022 19:26

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь