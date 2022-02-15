Працівник пошти врятував жінку від вірної загибелі у Києві

Побачив дим і без остраху кинувся на порятунок!

У Києві працівник поштового відділення – наче супергерой, без жодних вагань – буквально з полум’я витягнув пенсіонерку!

І щойно передав бідолашну в руки патрульним, схопився за вогнегасник і знову кинувся в самісіньке пекло! Також по темі: Атаки на Укрпошту - скільки ще поштарів під загрозою

Невже там хтось іще потребував допомоги?

Ви будете точно і вражені, і обурені, коли дізнаєтеся хто влаштував підпал.

Олександр Храпач повернувся зі згарища і все розповість.