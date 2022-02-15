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Video: Сотрудник почты спас женщину от верной гибели в Киеве

Увидел дым и без боязни бросился на спасение! В Киеве работник почтового отделения - как супергерой, без колебаний - буквально из пламени вытащил пенсионерку! И только передал бедняжку в руки патрульным, схватился за огнетушитель и снова бросился в ад! [read_more_news] Неужели там кто-то еще нуждался в помощи? Вы будете точно и поражены, и возмущены, когда узнаете кто устроил поджог. Александр Храпач вернулся из пепелища и все расскажет.

Сотрудник почты спас женщину от верной гибели в Киеве
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Увидел дым и без боязни бросился на спасение!

В Киеве работник почтового отделения — как супергерой, без колебаний — буквально из пламени вытащил пенсионерку!

И только передал бедняжку в руки патрульным, схватился за огнетушитель и снова бросился в ад!  Также по теме: Атаки на Укрпочту - как выжить простым работникам

Неужели там кто-то еще нуждался в помощи?

Вы будете точно и поражены, и возмущены, когда узнаете кто устроил поджог.

Александр Храпач вернулся из пепелища и все расскажет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сотрудник почты спас женщину от верной гибели в Киеве / 15.02.2022 19:26
15.02.2022 19:26

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