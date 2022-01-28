Подружжя живцем згоріло уві сні – моторошні деталі про життя сім’ї

Жили на стріху в нелюдських умовах, але замість нового омріяного помешкання – отримали жахливу смерть.

На Львівщині подружжя пенсіонерів живцем згоріло уві сні.

Врятуватися в цьому армагедоні вдалося лише їхньому 38-річному синові, який встигнув стрибнути з другого поверху.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася від сусідів без перебільшення моторошні деталі про життя сім’ї.