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Video: Подружжя живцем згоріло уві сні – моторошні деталі про життя сім’ї

Жили на стріху в нелюдських умовах, але замість нового омріяного помешкання – отримали жахливу смерть. На Львівщині подружжя пенсіонерів живцем згоріло уві сні. Врятуватися в цьому армагедоні вдалося лише їхньому 38-річному синові, який встигнув стрибнути з другого поверху. Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася від сусідів без перебільшення моторошні деталі про життя сім’ї.

Подружжя живцем згоріло уві сні – моторошні деталі про життя сім’ї
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Жили на стріху в нелюдських умовах, але замість нового омріяного помешкання – отримали жахливу смерть.

На Львівщині подружжя пенсіонерів живцем згоріло уві сні.

Врятуватися в цьому армагедоні вдалося лише їхньому 38-річному синові, який встигнув стрибнути з другого поверху.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася від сусідів без перебільшення моторошні деталі про життя сім’ї.

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ICTV / Надзвичайні новини / Подружжя живцем згоріло уві сні – моторошні деталі про життя сім’ї / 28.01.2022 19:49
28.01.2022 19:49

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