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Video: Супруги заживо сгорели во сне — жуткие детали о жизни семьи

Жили на крыше в бесчеловечных условиях, но вместо нового желанного жилья – получили ужасную смерть. На Львовщине супруги пенсионеров заживо сгорели во сне. Спастись в этом армагеддоне удалось лишь их 38-летнему сыну, успевшему прыгнуть со второго этажа. Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала от соседей без преувеличения жуткие детали о жизни семьи.

Супруги заживо сгорели во сне — жуткие детали о жизни семьи
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Жили на крыше в бесчеловечных условиях, но вместо нового желанного жилья – получили ужасную смерть.

На Львовщине супруги пенсионеров заживо сгорели во сне.

Спастись в этом армагеддоне удалось лишь их 38-летнему сыну, успевшему прыгнуть со второго этажа.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала от соседей без преувеличения жуткие детали о жизни семьи.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Супруги заживо сгорели во сне — жуткие детали о жизни семьи / 28.01.2022 19:49
28.01.2022 19:49

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