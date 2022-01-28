Video: Супруги заживо сгорели во сне — жуткие детали о жизни семьи

Жили на крыше в бесчеловечных условиях, но вместо нового желанного жилья – получили ужасную смерть. На Львовщине супруги пенсионеров заживо сгорели во сне. Спастись в этом армагеддоне удалось лишь их 38-летнему сыну, успевшему прыгнуть со второго этажа. Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала от соседей без преувеличения жуткие детали о жизни семьи.