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Video: Податкова амністія! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться?

Готуєтеся до великої покупки - краще поспішити. Бо скоро ледь не кожна трата коштів буде викликати запитання у податківців. Там серйозно вирішили взятися за наші гроші і майно, за яке несплачені офіційні податки. Податковою амністією пропонують буквально вивернути свої кишені - відкрити статки, звичайно, під контролем і за символічну плату. Посадовці кажуть - це не зачепить більшість українців. [read_more_news] Та насправді, добровільне декларування виглядає першим кроком на шляху тотального контролю видатків українців. Про очікування та сподівання, кого зачепить податкова амністія? У всіх тонкощах розбирався Ігор Шумик.

Податкова амністія! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться?
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Готуєтеся до великої покупки – краще поспішити.

Бо скоро ледь не кожна трата коштів буде викликати запитання у податківців.

Там серйозно вирішили взятися за наші гроші і майно, за яке несплачені офіційні податки.

Податковою амністією пропонують буквально вивернути свої кишені – відкрити статки, звичайно, під контролем і за символічну плату.

Посадовці кажуть – це не зачепить більшість українців.  Також по темі: Натовп у чорному атакував офіс аграрної фірми. Як працює податкова перед новим роком

Та насправді, добровільне декларування виглядає першим кроком на шляху тотального контролю видатків українців.

Про очікування та сподівання, кого зачепить податкова амністія?

У всіх тонкощах розбирався Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Податкова амністія! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться? / 20.09.2021 20:15
20.09.2021 20:15

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