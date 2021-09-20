Video: Податкова амністія! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться?
Готуєтеся до великої покупки - краще поспішити.
Бо скоро ледь не кожна трата коштів буде викликати запитання у податківців.
Там серйозно вирішили взятися за наші гроші і майно, за яке несплачені офіційні податки.
Податковою амністією пропонують буквально вивернути свої кишені - відкрити статки, звичайно, під контролем і за символічну плату.
Посадовці кажуть - це не зачепить більшість українців. [read_more_news]
Та насправді, добровільне декларування виглядає першим кроком на шляху тотального контролю видатків українців.
Про очікування та сподівання, кого зачепить податкова амністія?
У всіх тонкощах розбирався Ігор Шумик.
Податкова амністія! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться?