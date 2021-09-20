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Video: Налоговая амнистия! Кому теперь надо подавать декларацию и что будет, если отказаться?

Готовитесь к крупной покупки - лучше поспешить. Потому что скоро едва ли не каждая трата средств будет вызывать вопросы у налоговиков. Там серьезно решили взяться за наши деньги и имущество, за которое неуплаченные официальные налоги.[read_more_news] Налоговой амнистии предлагают буквально вывернуть свои карманы - открыть состояние, конечно, под контролем и за символическую плату. Чиновники говорят - это не затронет большинство украинцев. Но в действительности, добровольное декларирование выглядит первым шагом на пути тотального контроля расходов украинцев. Об ожиданиях и надеждах, кого коснется налоговая амнистия? Во всех тонкостях разбирался Игорь Шумик.

Налоговая амнистия! Кому теперь надо подавать декларацию и что будет, если отказаться?
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Готовитесь к крупной покупки — лучше поспешить.

Потому что скоро едва ли не каждая трата средств будет вызывать вопросы у налоговиков.

Там серьезно решили взяться за наши деньги и имущество, за которое неуплаченные официальные налоги. Также по теме: Толпа в черном атаковала офис аграрной компании. Как работает налоговая перед новым годом

Налоговой амнистии предлагают буквально вывернуть свои карманы — открыть состояние, конечно, под контролем и за символическую плату.

Чиновники говорят — это не затронет большинство украинцев.

Но в действительности, добровольное декларирование выглядит первым шагом на пути тотального контроля расходов украинцев.

Об ожиданиях и надеждах, кого коснется налоговая амнистия?

Во всех тонкостях разбирался Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Налоговая амнистия! Кому теперь надо подавать декларацию и что будет, если отказаться? / 20.09.2021 20:15
20.09.2021 20:15

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