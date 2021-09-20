Налоговая амнистия! Кому теперь надо подавать декларацию и что будет, если отказаться?

Готовитесь к крупной покупки — лучше поспешить.

Потому что скоро едва ли не каждая трата средств будет вызывать вопросы у налоговиков.

Там серьезно решили взяться за наши деньги и имущество, за которое неуплаченные официальные налоги. Также по теме: Толпа в черном атаковала офис аграрной компании. Как работает налоговая перед новым годом

Налоговой амнистии предлагают буквально вывернуть свои карманы — открыть состояние, конечно, под контролем и за символическую плату.

Чиновники говорят — это не затронет большинство украинцев.

Но в действительности, добровольное декларирование выглядит первым шагом на пути тотального контроля расходов украинцев.

Об ожиданиях и надеждах, кого коснется налоговая амнистия?

Во всех тонкостях разбирался Игорь Шумик.