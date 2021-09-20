Video: Налоговая амнистия! Кому теперь надо подавать декларацию и что будет, если отказаться?
Готовитесь к крупной покупки - лучше поспешить.
Потому что скоро едва ли не каждая трата средств будет вызывать вопросы у налоговиков.
Там серьезно решили взяться за наши деньги и имущество, за которое неуплаченные официальные налоги.[read_more_news]
Налоговой амнистии предлагают буквально вывернуть свои карманы - открыть состояние, конечно, под контролем и за символическую плату.
Чиновники говорят - это не затронет большинство украинцев.
Но в действительности, добровольное декларирование выглядит первым шагом на пути тотального контроля расходов украинцев.
Об ожиданиях и надеждах, кого коснется налоговая амнистия?
Во всех тонкостях разбирался Игорь Шумик.
Налоговая амнистия! Кому теперь надо подавать декларацию и что будет, если отказаться?