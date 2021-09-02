Пішла влаштовуватись на роботу, а потрапила на той світ – АТОвець вбив жінку на Житомирщині

Пішла влаштовуватись на роботу, а потрапила на той світ.

Моторошне вбивство на Житомирщині.

У Новограді-Волинському сорока восьмирічна жінка домовилась про зустріч з потенційним роботодавцем, прийшла завчасно і сіла на лавку чекати призначеної години.

А вже за якусь мить отримала удар ножем у шию.

Врятувати бідолашну медики не встигли, адже нападник поцілив їй прямісінько у сонну артерію. Також по темі: Скандальний АТОвець з темним минулим забив товариша до смерті

А що ж сам душогуб? Звісно, кинувся навтьоки.

Та вже за кілька годин він давав покази слідчим.

Ким виявився зловмисник і за що він так публічно позбавив життя чиюсь матір та бабусю?

Невже це колишній співмешканець заманив кохану роботою і здійснив свої убивчі погрози, які надсилав телефоном незадовго до кривавої розправи?

Ви будете вражені розв‘язкою цієї драми, адже на місці жертви міг опинитись будь-хто.