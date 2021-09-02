Пошла устраиваться на работу, а попала в мир — АТОвец убил женщину на Житомирщине

Пошла устраиваться на работу, а попала в мир иной.

Жуткое убийство на Житомирщине.

В Новоград-Волынском сорока восьмилетняя женщина договорилась о встрече с потенциальным работодателем, пришла раньше времени и села на скамейку ждать назначенного часа.

А уже через мгновение получила удар ножом в шею.

Спасти несчастную медики не успели, ведь нападающий попал ей прямо в сонную артерию. Также по теме: Скандальный АТОвец с темным прошлым забил товарища до смерти

А что же сам убийца? Конечно, бросился наутек.

Но уже через несколько часов он давал показания следователям.

Кем оказался злоумышленник и за что он так публично лишил жизни чью-то мать и бабушку?

Неужели это бывший сожитель заманил любимую работой и совершил свои убийственные угрозы, которые посылал телефону незадолго до кровавой расправы?

Вы будете поражены развязкой этой драмы, ведь на месте жертвы мог оказаться любой.