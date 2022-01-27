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Video: Перерізав посеред ночі горло самотній жінці – холоднокровна розправа у власному домі на Рівненщині

Вдерся посеред ночі та перерізав горло! На Рівненщині холоднокровний вбивця вчинив моторошну розправу над одинокою пенсіонеркою. Ця кривава подія приголомшила навіть поліцейських! У будинку було перекинуте все догори дриґом, а на підлозі лежала закатована літня жінка.  [read_more_news] Якщо це був грабіжник, то навіщо по-звірячому вбивати людину, яка не може чинити жодного спротиву? Невже жертва впізнала свого ката? Не повірите, яка суттєва деталь допомогла взяти слід головоріза.

Перерізав посеред ночі горло самотній жінці – холоднокровна розправа у власному домі на Рівненщині
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Вдерся посеред ночі та перерізав горло!

На Рівненщині холоднокровний вбивця вчинив моторошну розправу над одинокою пенсіонеркою.

Ця кривава подія приголомшила навіть поліцейських!

У будинку було перекинуте все догори дриґом, а на підлозі лежала закатована літня жінка.   Також по темі: Любителя одиноких пенсіонерок затримано у Вінниці

Якщо це був грабіжник, то навіщо по-звірячому вбивати людину, яка не може чинити жодного спротиву?

Невже жертва впізнала свого ката?

Не повірите, яка суттєва деталь допомогла взяти слід головоріза.

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ICTV / Надзвичайні новини / Перерізав посеред ночі горло самотній жінці – холоднокровна розправа у власному домі на Рівненщині / 27.01.2022 20:03
27.01.2022 20:03

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