Перерезал горло посреди ночи одинокой женщине – хладнокровная расправа на Ровенщине

Ворвался посреди ночи и перерезал горло!

В Ровенской области хладнокровный убийца совершил жуткую расправу над одинокой пенсионеркой.

Это кровавое событие ошеломило даже полицейских!

В доме было опрокинуто все вверх дном, а на полу лежала замученная пожилая женщина. Также по теме: Любителя одиноких пенсионерок задержали в Виннице

Если это был грабитель, то зачем зверски убивать человека, который не может сопротивляться?

Неужели жертва узнала своего палача?

Не поверите, какая существенная деталь помогла взять след головореза.