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Video: Перерезал горло посреди ночи одинокой женщине – хладнокровная расправа на Ровенщине

Ворвался посреди ночи и перерезал горло! В Ровенской области хладнокровный убийца совершил жуткую расправу над одинокой пенсионеркой. Это кровавое событие ошеломило даже полицейских! В доме было опрокинуто все вверх дном, а на полу лежала замученная пожилая женщина. [read_more_news] Если это был грабитель, то зачем зверски убивать человека, который не может сопротивляться? Неужели жертва узнала своего палача? Не поверите, какая существенная деталь помогла взять след головореза.

Перерезал горло посреди ночи одинокой женщине – хладнокровная расправа на Ровенщине
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Ворвался посреди ночи и перерезал горло!

В Ровенской области хладнокровный убийца совершил жуткую расправу над одинокой пенсионеркой.

Это кровавое событие ошеломило даже полицейских!

В доме было опрокинуто все вверх дном, а на полу лежала замученная пожилая женщина. Также по теме: Любителя одиноких пенсионерок задержали в Виннице

Если это был грабитель, то зачем зверски убивать человека, который не может сопротивляться?

Неужели жертва узнала своего палача?

Не поверите, какая существенная деталь помогла взять след головореза.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Перерезал горло посреди ночи одинокой женщине – хладнокровная расправа на Ровенщине / 27.01.2022 20:03
27.01.2022 20:03

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