Одним точним ударом у серце заколов товариша – небезпечне сусідство на Київщині

Один удар – і точно у серце.

Поранений навіть встиг покликати на допомогу, але за кілька секунд помер.

Так фатально для одного зі співорендарів квартири закінчилася сварка зі своїм знайомим.

Що ж найшло на чоловіка, що він схопився за ніж і встромив лезо у груди товаришу? Також по темі: Скандальний АТОвець з темним минулим забив товариша до смерті

Думаєте він намагався врятувати свою жертву?

Де там, швиденько зібрався та вискочив за двері!

Чи вдалося копам схопити головного підозрюваного?

Надзвичайні новини дізналися всі подробиці цього моторошного вбивства.