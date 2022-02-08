Одним точным ударом в сердце заколол товарища – опасное соседство на Киевщине

Один удар – и точно в сердце.

Раненый даже успел позвать на помощь, но через несколько секунд скончался.

Так фатально для одного из соседей по квартире закончилась ссора со своим знакомым.

Что же нашло на мужчину, что он схватился за нож и воткнул лезвие в грудь товарищу? Также по теме: Скандальный АТОвец с темным прошлым забил товарища до смерти

Думаете, он пытался спасти свою жертву?

Где там, быстро собрался и выскочил за дверь!

Удалось ли копам схватить главного подозреваемого?

Чрезвычайные новости узнали все подробности этого жуткого убийства.