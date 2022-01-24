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Video: Немиті й спраглі – Миколаїв відключають від водопостачання

Рукотворна катастрофа насувається на Миколаїв. Там місцевий водоканал почав відключати від водопостачання злісних неплатників. Під час карантину комунальники не мали права відрізати боржників, а за несвоєчасну сплату не нараховували пеню. Але багато хто сприйняв карантинні пом‘якшення як дозвіл взагалі не платити, і накопичилися шалені борги. Скільки винні миколаївці за воду?[read_more_news] Чому через недобросовісних сусідів мають страждати решта мешканців будинку? І як знайти вихід із патової ситуації? Вікторія Лакезіна бачила той розпач.

Немиті й спраглі – Миколаїв відключають від водопостачання
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Рукотворна катастрофа насувається на Миколаїв.

Там місцевий водоканал почав відключати від водопостачання злісних неплатників.

Під час карантину комунальники не мали права відрізати боржників, а за несвоєчасну сплату не нараховували пеню.

Але багато хто сприйняв карантинні пом‘якшення як дозвіл взагалі не платити, і накопичилися шалені борги.

Скільки винні миколаївці за воду? Також по темі: Усі збереження — аферисту! На Миколаївщині уродженець РФ видурював гроші в довірливих стареньких

Чому через недобросовісних сусідів мають страждати решта мешканців будинку?

І як знайти вихід із патової ситуації?

Вікторія Лакезіна бачила той розпач.

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ICTV / Надзвичайні новини / Немиті й спраглі – Миколаїв відключають від водопостачання / 24.01.2022 19:56
24.01.2022 19:56

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