Немиті й спраглі – Миколаїв відключають від водопостачання

Рукотворна катастрофа насувається на Миколаїв.

Там місцевий водоканал почав відключати від водопостачання злісних неплатників.

Під час карантину комунальники не мали права відрізати боржників, а за несвоєчасну сплату не нараховували пеню.

Але багато хто сприйняв карантинні пом‘якшення як дозвіл взагалі не платити, і накопичилися шалені борги.

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Чому через недобросовісних сусідів мають страждати решта мешканців будинку?

І як знайти вихід із патової ситуації?

Вікторія Лакезіна бачила той розпач.