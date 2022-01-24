Почему Николаев отключают от водоснабжения?

Рукотворная катастрофа надвигается на Николаев.

Там местный водоканал начал отключать от водоснабжения злостных неплательщиков.

На карантине коммунальщики не имели права отрезать должников, а за несвоевременную уплату не начисляли пеню.

Но многие восприняли карантинные смягчения как разрешение вообще не платить, и накопились безумные долги.

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Почему из-за недобросовестных соседей должны страдать остальные жители дома?

И как найти выход из патовой ситуации?

Виктория Лакезина видела то отчаяние.