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Video: Почему Николаев отключают от водоснабжения?

Рукотворная катастрофа надвигается на Николаев. Там местный водоканал начал отключать от водоснабжения злостных неплательщиков. На карантине коммунальщики не имели права отрезать должников, а за несвоевременную уплату не начисляли пеню. Но многие восприняли карантинные смягчения как разрешение вообще не платить, и накопились безумные долги. Сколько должны николаевцы за воду?[read_more_news] Почему из-за недобросовестных соседей должны страдать остальные жители дома? И как найти выход из патовой ситуации? Виктория Лакезина видела то отчаяние.

Почему Николаев отключают от водоснабжения?
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Рукотворная катастрофа надвигается на Николаев.

Там местный водоканал начал отключать от водоснабжения злостных неплательщиков.

На карантине коммунальщики не имели права отрезать должников, а за несвоевременную уплату не начисляли пеню.

Но многие восприняли карантинные смягчения как разрешение вообще не платить, и накопились безумные долги.

Сколько должны николаевцы за воду? Также по теме: Все сбережения – аферисту! На Николаевщине уроженец РФ выманивал деньги у доверчивых пенсионеров

Почему из-за недобросовестных соседей должны страдать остальные жители дома?

И как найти выход из патовой ситуации?

Виктория Лакезина видела то отчаяние.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Почему Николаев отключают от водоснабжения? / 24.01.2022 19:56
24.01.2022 19:56

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