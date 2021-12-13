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Video: Все сбережения – аферисту! На Николаевщине уроженец РФ выманивал деньги у доверчивых пенсионеров

От тысячи до десяти тысяч долларов за раз выманивал у украинских пенсионеров уроженец Российской Федерации. Схема "ваш родственник в беде" уже стала хрестоматийной, но все равно находятся доверчивые старушки, которые и по сей день "ведутся" на это классическое мошенничество. Так случилось и с супругами Николаевской области. Старики отдали россиянину все сбережения – десять тысяч гривен и две тысячи шестьсот долларов. [read_more_news] Но эта история в отличие от предыдущих завершилась задержанием. Может оказаться, что задержанный причастен к как минимум двум десяткам аналогичных преступлений. Детали – в сюжете. Фото: Pixabay

Все сбережения – аферисту! На Николаевщине уроженец РФ выманивал деньги у доверчивых пенсионеров
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От тысячи до десяти тысяч долларов за раз выманивал у украинских пенсионеров уроженец Российской Федерации.

Схема «ваш родственник в беде» уже стала хрестоматийной, но все равно находятся доверчивые старушки, которые и по сей день «ведутся» на это классическое мошенничество.

Так случилось и с супругами Николаевской области.

Старики отдали россиянину все сбережения – десять тысяч гривен и две тысячи шестьсот долларов. Также по теме: Аферисты торгуют международными ксилами! Как стать сотрудником ОБСЕ за деньги и сколько это стоит?

Но эта история в отличие от предыдущих завершилась задержанием.

Может оказаться, что задержанный причастен к как минимум двум десяткам аналогичных преступлений.

Детали – в сюжете.

Фото: Pixabay

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ICTV / Чрезвычайные новости / Все сбережения – аферисту! На Николаевщине уроженец РФ выманивал деньги у доверчивых пенсионеров / 13.12.2021 20:06
13.12.2021 20:06

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