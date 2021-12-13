Все сбережения – аферисту! На Николаевщине уроженец РФ выманивал деньги у доверчивых пенсионеров

От тысячи до десяти тысяч долларов за раз выманивал у украинских пенсионеров уроженец Российской Федерации.

Схема «ваш родственник в беде» уже стала хрестоматийной, но все равно находятся доверчивые старушки, которые и по сей день «ведутся» на это классическое мошенничество.

Так случилось и с супругами Николаевской области.

Старики отдали россиянину все сбережения – десять тысяч гривен и две тысячи шестьсот долларов. Также по теме: Аферисты торгуют международными ксилами! Как стать сотрудником ОБСЕ за деньги и сколько это стоит?

Но эта история в отличие от предыдущих завершилась задержанием.

Может оказаться, что задержанный причастен к как минимум двум десяткам аналогичных преступлений.

Детали – в сюжете.

Фото: Pixabay