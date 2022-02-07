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Video: Нечувана різанина у Полтаві – біля ТЦ Мир пролилась людська кров

Нечуваний інцидент стався у торговельному центрі в Полтаві. Серед білого дня до двох чоловіків підійшов незнайомець і всадив одному із них ніж у груди. Інший встиг зреагувати і почав оборонятися. Але його нападник теж порізав. Постраждалим виявився поліцейський. Поранений і в крові він разом з охоронцем торгового центру затримав жорстокого різника.[read_more_news] Проте другові правоохоронця це ніяк не допомогло. Нещасний за лічені хвилини стік кров’ю і загинув. Причина такої кривавої розправи неабияк вражає. Після такого стає страшно ходити в магазин за покупками. Адже ненароком можна розізлити мстивого незнайомця одним лиш словом. Після цих кадрів хочеться втекти на безлюдний острів.

Нечувана різанина у Полтаві – біля ТЦ Мир пролилась людська кров
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Нечуваний інцидент стався у торговельному центрі в Полтаві.

Серед білого дня до двох чоловіків підійшов незнайомець і всадив одному із них ніж у груди.

Інший встиг зреагувати і почав оборонятися.

Але його нападник теж порізав.

Постраждалим виявився поліцейський.

Поранений і в крові він разом з охоронцем торгового центру затримав жорстокого різника. Також по темі: Кривавий похід до супермаркету у Києві - юнаки звинувачують охорону ТРЦ у побитті

Проте другові правоохоронця це ніяк не допомогло.

Нещасний за лічені хвилини стік кров’ю і загинув.

Причина такої кривавої розправи неабияк вражає.

Після такого стає страшно ходити в магазин за покупками.

Адже ненароком можна розізлити мстивого незнайомця одним лиш словом.

Після цих кадрів хочеться втекти на безлюдний острів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нечувана різанина у Полтаві – біля ТЦ Мир пролилась людська кров / 07.02.2022 19:09
07.02.2022 19:09

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