Нечувана різанина у Полтаві – біля ТЦ Мир пролилась людська кров

Нечуваний інцидент стався у торговельному центрі в Полтаві.

Серед білого дня до двох чоловіків підійшов незнайомець і всадив одному із них ніж у груди.

Інший встиг зреагувати і почав оборонятися.

Але його нападник теж порізав.

Постраждалим виявився поліцейський.

Поранений і в крові він разом з охоронцем торгового центру затримав жорстокого різника. Також по темі: Кривавий похід до супермаркету у Києві - юнаки звинувачують охорону ТРЦ у побитті

Проте другові правоохоронця це ніяк не допомогло.

Нещасний за лічені хвилини стік кров’ю і загинув.

Причина такої кривавої розправи неабияк вражає.

Після такого стає страшно ходити в магазин за покупками.

Адже ненароком можна розізлити мстивого незнайомця одним лиш словом.

Після цих кадрів хочеться втекти на безлюдний острів.