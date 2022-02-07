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Video: Неслыханная резня в Полтаве — возле ТЦ Мир пролилась человеческая кровь

Неслыханный инцидент произошел в торговом центре в Полтаве. Среди бела дня к двум мужчинам подошел незнакомец и всадил одному из них нож в грудь. Другой успел среагировать и стал обороняться. Но его нападавший тоже порезал. Пострадавшим оказался полицейский. Раненый и в крови он вместе с охранником торгового центра задержал жестокого резника.[read_more_news] Однако другу правоохранителя это никак не помогло. Несчастный за считанные минуты истек кровью и погиб. Причина такой кровавой расправы очень впечатляет. После такого становится страшно ходить в магазин за покупками. Ведь нечаянно можно разозлить мстительного незнакомца одним словом. После этих кадров хочется убежать на безлюдный остров.

Неслыханная резня в Полтаве — возле ТЦ Мир пролилась человеческая кровь
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Неслыханный инцидент произошел в торговом центре в Полтаве.

Среди бела дня к двум мужчинам подошел незнакомец и всадил одному из них нож в грудь.

Другой успел среагировать и стал обороняться.

Но его нападавший тоже порезал.

Пострадавшим оказался полицейский.

Раненый и в крови он вместе с охранником торгового центра задержал жестокого резника. Также по теме: Кровавый поход в супермаркет в Киеве - юноши обвиняют охрану ТРЦ в избиении

Однако другу правоохранителя это никак не помогло.

Несчастный за считанные минуты истек кровью и погиб.

Причина такой кровавой расправы очень впечатляет.

После такого становится страшно ходить в магазин за покупками.

Ведь нечаянно можно разозлить мстительного незнакомца одним словом.

После этих кадров хочется убежать на безлюдный остров.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Неслыханная резня в Полтаве — возле ТЦ Мир пролилась человеческая кровь / 07.02.2022 19:09
07.02.2022 19:09

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