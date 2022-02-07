Небезпечне життя в одеських руїнах – смертей в проклятому будинку недостатньо для відселення?

Як воно жити без даху над головою?

В Одесі вже понад вісім місяців одинадцять сімей змушені поневірятися, адже будинок, в якому вони мешкали, визнали частково аварійним.

Люди жили в будівлі колишнього гуртожитку.

В одній із квартир стався вибух побутового газу.

Рвонуло так, що зруйнувало частину під’їзду.

Одна людина загинула.

Дві родини, чиї оселі постраждали найбільше, місцева влада одразу відселила.

Інші дев’ять сімей і досі не отримали тимчасового житла від мерії.

У людей постійно вимагають якісь довідки.

Дві родини не витримали і повернулись в аварійне житло.

І тепер щоночі вони здригаються від будь-якого найменшого шарудіння. Також по темі: Хто винен у масових руйнуваннях та обвалах старої Одеси

У постійному страху знаходяться і мешканці вцілілого під’їзду.

В їхніх оселях почали з’являтися тріщини. Що їм робити?

Чи збираються місцеві чиновники взагалі допомагати?

Люди втомилися жити, немов на пороховій діжці.

Мешканці вважають свій будинок мало не проклятим, адже господар оселі, де рвонуло – це вже не єдина жертва.