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Video: Опасная жизнь в одесских руинах – смертей в проклятом доме недостаточно для отселения?

Как оно жить без крова? В Одессе уже более восьми месяцев одиннадцать семей вынуждены скитаться, ведь дом, в котором они жили, признали частично аварийным. Люди жили в здании бывшего общежития. В одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Рвануло так, что разрушило часть подъезда. Один человек погиб. Две семьи, чьи дома пострадали больше всего, местные власти сразу отселили. Остальные девять семей до сих пор не получили временного жилья от мэрии. У людей постоянно требуют какие-либо справки. Две семьи не выдержали и вернулись в аварийное жилье. И теперь каждую ночь они вздрагивают от любого малейшего шуршания.[read_more_news] В постоянном страхе находятся и жители уцелевшего подъезда. В их домах начали появляться трещины. Что им делать? Собираются ли местные чиновники вообще помогать? Люди устали жить, словно на пороховой бочке. Жители считают свой дом чуть ли не проклятым, ведь хозяин дома, где рвануло – это уже не единственная жертва.

Опасная жизнь в одесских руинах – смертей в проклятом доме недостаточно для отселения?
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Как оно жить без крова?

В Одессе уже более восьми месяцев одиннадцать семей вынуждены скитаться, ведь дом, в котором они жили, признали частично аварийным.

Люди жили в здании бывшего общежития.

В одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

Рвануло так, что разрушило часть подъезда.

Один человек погиб.

Две семьи, чьи дома пострадали больше всего, местные власти сразу отселили.

Остальные девять семей до сих пор не получили временного жилья от мэрии.

У людей постоянно требуют какие-либо справки.

Две семьи не выдержали и вернулись в аварийное жилье.

И теперь каждую ночь они вздрагивают от любого малейшего шуршания. Также по теме: Кто виноват в массовых разрушениях и обвалах старой Одессы

В постоянном страхе находятся и жители уцелевшего подъезда.

В их домах начали появляться трещины. Что им делать?

Собираются ли местные чиновники вообще помогать?

Люди устали жить, словно на пороховой бочке.

Жители считают свой дом чуть ли не проклятым, ведь хозяин дома, где рвануло – это уже не единственная жертва.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Опасная жизнь в одесских руинах – смертей в проклятом доме недостаточно для отселения? / 07.02.2022 19:18
07.02.2022 19:18

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