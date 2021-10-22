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Video: Напад на будинок заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви – всі подробиці

Наче пороблено. Атака на чергового топ-посадовця офісу президента України. Цього разу, на щастя обійшлося без обстрілів, але було не менш моторошно.[read_more_news] Посеред ночі в будинок віп чиновника, що відповідає за міжнародну політику Ігоря Жовкви кинули коктейль Молотова, підпалили іще одну пляшку, але вже не встигли пожбурити прицільно. Більше того паркан маєтку обмалювали образливими гаслами. Попередження чи залякування, кому перейшов дорогу чиновник, що його так несподівано яскраво привітали в день народження.

Напад на будинок заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви – всі подробиці
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Наче пороблено.

Атака на чергового топ-посадовця офісу президента України.

Цього разу, на щастя обійшлося без обстрілів, але було не менш моторошно. Також по темі: Як стерти нецензурщину з Офісу Президента - прибиральники на мільйон

Посеред ночі в будинок віп чиновника, що відповідає за міжнародну політику Ігоря Жовкви кинули коктейль Молотова, підпалили іще одну пляшку, але вже не встигли пожбурити прицільно.

Більше того паркан маєтку обмалювали образливими гаслами.

Попередження чи залякування, кому перейшов дорогу чиновник, що його так несподівано яскраво привітали в день народження.

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ICTV / Надзвичайні новини / Напад на будинок заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви – всі подробиці / 22.10.2021 19:53
22.10.2021 19:53

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