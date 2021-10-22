Video: Нападение на дом заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы — все подробности

Как порча. Атака на очередного топ-чиновника офиса президента Украины. На этот раз, к счастью обошлось без обстрелов, но было не менее страшно. [read_more_news] Посреди ночи в дом вип чиновника, отвечающего за международную политику Игоря Жовквы бросили коктейль Молотова, подожгли еще одну бутылку, но уже не успели кинуть прицельно. Более того забор поместья обрисовали оскорбительными лозунгами. Предупреждение или запугивания, кому перешел дорогу чиновник, который так неожиданно ярко поздравили в день рождения.