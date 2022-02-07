Video: На українському кордоні знайшли покинутий літак контрабандистів

Хто залишив літак? На Прикарпатті, неподалік кордону з Чернівецькою областю, виявили… «кукурузник» АН – 2. Техніку посадили прямо посеред поля. На ньому жодних розпізнавальних знаків. Поліція розшукує власника. Чому? - знають наші кореспонденти.