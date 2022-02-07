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Video: На українському кордоні знайшли покинутий літак контрабандистів

Хто залишив літак? На Прикарпатті, неподалік кордону з Чернівецькою областю, виявили… «кукурузник» АН – 2. Техніку посадили прямо посеред поля. На ньому жодних розпізнавальних знаків. Поліція розшукує власника. Чому? - знають наші кореспонденти.

На українському кордоні знайшли покинутий літак контрабандистів
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Хто залишив літак?

На Прикарпатті, неподалік кордону з Чернівецькою областю, виявили… «кукурузник» АН – 2.

Техніку посадили прямо посеред поля.

На ньому жодних розпізнавальних знаків.

Поліція розшукує власника.

Чому? – знають наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / На українському кордоні знайшли покинутий літак контрабандистів / 07.02.2022 19:34
07.02.2022 19:34

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