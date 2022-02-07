Video: На украинской границе нашли заброшенный самолет контрабандистов

Кто покинул самолет? На Прикарпатье, недалеко от границы с Черновицкой областью, обнаружили… «кукурузник» АН – 2. Технику посадили прямо посреди поля. На нем никаких опознавательных знаков. Полиция разыскивает владельца. Почему? – знают наши корреспонденты.