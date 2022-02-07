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Video: На украинской границе нашли заброшенный самолет контрабандистов

Кто покинул самолет? На Прикарпатье, недалеко от границы с Черновицкой областью, обнаружили… «кукурузник» АН – 2. Технику посадили прямо посреди поля. На нем никаких опознавательных знаков. Полиция разыскивает владельца. Почему? – знают наши корреспонденты.

На украинской границе нашли заброшенный самолет контрабандистов
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Кто покинул самолет?

На Прикарпатье, недалеко от границы с Черновицкой областью, обнаружили… «кукурузник» АН – 2.

Технику посадили прямо посреди поля.

На нем никаких опознавательных знаков.

Полиция разыскивает владельца.

Почему? – знают наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / На украинской границе нашли заброшенный самолет контрабандистов / 07.02.2022 19:34
07.02.2022 19:34

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