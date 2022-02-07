На украинской границе нашли заброшенный самолет контрабандистов

Ветеран АТО подорвался на гранате — что стало причиной трагедии
Строители разворовали школу! Скандал на Прикарпатье
В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб один из самых опытных пилотов Украины
Отец вытащил трех дочерей из Днестра ценой собственной жизни
Подвез попутчика и поплатился жизнью — смерть молодого отца на дороге
На Прикарпатье разорвало магистральный газопровод
От дружбы к вражде — несколько бутылок водки! Как на Прикарпатье 21-летний 16-летнего бил
Гуцул-мститель расстрелял черных лесорубов — самосуд на Прикарпатье