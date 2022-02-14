Молода жінка стала неповноцінною після гінеколога? Чи відповідатиме лікар за людське горе

Стала інвалідом, безплідною і все це у двадцять сім.

Молоде подружжя з Мелітополя і досі не може оговтатись від походу до свого гінеколога.

Лікаря вони обвинувачують у тому, що вона вчасно не помітила рак!

В результаті молода жінка стала інвалідом, бо їй вирізали всі жіночі органи. Також по темі: Як гінеколог сутенером у Луцьку підпрацьовував

І тим самим назавжди перекреслила можливість стати матір’ю.

Та чи буде хтось відповідати за таке?