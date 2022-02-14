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Video: Молодая женщина стала ущербной после гинеколога? Будет ли врач отвечать за человеческое горе

Стала  бесплодной и это в двадцать семь. Молодые супруги из Мелитополя до сих пор не могут оправиться от похода к своему гинекологу. Врача они обвиняют в том, что она вовремя не заметила рак![read_more_news] В результате молодая женщина стала инвалидом, потому что ей вырезали все женские органы. И тем самым навсегда перечеркнула возможность стать матерью. Но будет ли кто-нибудь отвечать за такое?

Молодая женщина стала ущербной после гинеколога? Будет ли врач отвечать за человеческое горе
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Стала  бесплодной и это в двадцать семь.

Молодые супруги из Мелитополя до сих пор не могут оправиться от похода к своему гинекологу.

Врача они обвиняют в том, что она вовремя не заметила рак! Также по теме: Гинеколог подрабатывал сутенером и курировал жриц любви в Луцке

В результате молодая женщина стала инвалидом, потому что ей вырезали все женские органы.

И тем самым навсегда перечеркнула возможность стать матерью.

Но будет ли кто-нибудь отвечать за такое?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Молодая женщина стала ущербной после гинеколога? Будет ли врач отвечать за человеческое горе / 14.02.2022 19:50
14.02.2022 19:50

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