Місцевий божок вбив 9-річну дівчинку на очах у матері і втік – ДТП на Прикарпатті

На Прикарпатті 9-річну дівчинку вбили просто на очах у її матері та молодшого братика!

Дитина йшла узбіччям, коли просто їй назустріч вилетів позашляховик.

Уявіть цей жах!

Водій навіть не пригальмував після страшного удару!

Помчав собі далі. Також по темі: Подробиці загадкової смерті 29-річного посадовця патрульної поліції Ізмаїла

Незабаром винуватця смертельної аварії знайшли.

І людина ця виявилися непростою – а місцевим божком.

Хто цей нелюд?

Невже був п’яним за кермом?

Чому не зупинився?

На голову не налазить цей цинізм.