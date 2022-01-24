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Video: Місцевий божок вбив 9-річну дівчинку на очах у матері і втік – ДТП на Прикарпатті

На Прикарпатті 9-річну дівчинку вбили просто на очах у її матері та молодшого братика! Дитина йшла узбіччям, коли просто їй назустріч вилетів позашляховик. Уявіть цей жах! Водій навіть не пригальмував після страшного удару! Помчав собі далі. [read_more_news] Незабаром винуватця смертельної аварії знайшли. І людина ця виявилися непростою - а місцевим божком. Хто цей нелюд? Невже був п'яним за кермом? Чому не зупинився? На голову не налазить цей цинізм.

Місцевий божок вбив 9-річну дівчинку на очах у матері і втік – ДТП на Прикарпатті
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На Прикарпатті 9-річну дівчинку вбили просто на очах у її матері та молодшого братика!

Дитина йшла узбіччям, коли просто їй назустріч вилетів позашляховик.

Уявіть цей жах!

Водій навіть не пригальмував після страшного удару!

Помчав собі далі. Також по темі: Подробиці загадкової смерті 29-річного посадовця патрульної поліції Ізмаїла

Незабаром винуватця смертельної аварії знайшли.

І людина ця виявилися непростою – а місцевим божком.

Хто цей нелюд?

Невже був п’яним за кермом?

Чому не зупинився?

На голову не налазить цей цинізм.

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ICTV / Надзвичайні новини / Місцевий божок вбив 9-річну дівчинку на очах у матері і втік – ДТП на Прикарпатті / 24.01.2022 19:03
24.01.2022 19:03

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