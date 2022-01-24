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Video: Чиновник убил 9-летнюю девочку на глазах у матери и скрылся — ДТП на Прикарпатье

На Прикарпатье 9-летнюю девочку убили прямо на глазах у ее матери и младшего братика! Ребенок шел по обочине, когда просто ему навстречу вылетел внедорожник. Представьте этот кошмар! Водитель даже не притормозил после страшного удара! Помчался дальше. [read_more_news] Вскоре виновника смертельной аварии нашли. И человек этот оказался непростым – а местным божком. Кто этот изверг? Неужели был пьян за рулем? Почему не остановился? На голову не налезает этот цинизм.

Чиновник убил 9-летнюю девочку на глазах у матери и скрылся — ДТП на Прикарпатье
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На Прикарпатье 9-летнюю девочку убили прямо на глазах у ее матери и младшего братика!

Ребенок шел по обочине, когда просто ему навстречу вылетел внедорожник.

Представьте этот кошмар!

Водитель даже не притормозил после страшного удара!

Помчался дальше. Также по теме: Подробности загадочной смерти 29-летнего чиновника патрульной полиции Измаила

Вскоре виновника смертельной аварии нашли.

И человек этот оказался непростым – а местным божком.

Кто этот изверг?

Неужели был пьян за рулем?

Почему не остановился?

На голову не налезает этот цинизм.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Чиновник убил 9-летнюю девочку на глазах у матери и скрылся — ДТП на Прикарпатье / 24.01.2022 19:03
24.01.2022 19:03

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