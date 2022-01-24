Video: Чиновник убил 9-летнюю девочку на глазах у матери и скрылся — ДТП на Прикарпатье

На Прикарпатье 9-летнюю девочку убили прямо на глазах у ее матери и младшего братика! Ребенок шел по обочине, когда просто ему навстречу вылетел внедорожник. Представьте этот кошмар! Водитель даже не притормозил после страшного удара! Помчался дальше. [read_more_news] Вскоре виновника смертельной аварии нашли. И человек этот оказался непростым – а местным божком. Кто этот изверг? Неужели был пьян за рулем? Почему не остановился? На голову не налезает этот цинизм.