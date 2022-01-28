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Video: Мешканці одеської Молдаванки постали проти забудовника – нахабна схема, про яку ви не знали

Останнім часом багатоповерхівки з’являються у великих містах, наче гриби після дощу. І дуже часто їхнє будівництво пов’язане з численними порушеннями. От, наприклад, у курортній Одесі житловий комплекс «Олексіївський» звели на Молдаванці просто посеред невеличких одноповерхових будиночків. Найбільше не пощастило родині 87-річної пенсіонерки. Буквально під її оселею риють котлован для підземного паркінгу! Про пари палива, якими незабаром дихатиме родина годі й казати. Найбільше вони бояться, що їх дім просто рухне! [read_more_news] Але нахабні та впливові забудовники чхати хтіли на переживання незадоволених сусідів. Мовчки будують. І навіть не дають людям можливості обійти свою оселю аби просто вінка протерти! Що каже місцева влада? Як людям захистити своє майно? Розбиралися наші кореспонденти.

Мешканці одеської Молдаванки постали проти забудовника – нахабна схема, про яку ви не знали
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Останнім часом багатоповерхівки з’являються у великих містах, наче гриби після дощу.

І дуже часто їхнє будівництво пов’язане з численними порушеннями.

От, наприклад, у курортній Одесі житловий комплекс «Олексіївський» звели на Молдаванці просто посеред невеличких одноповерхових будиночків.

Найбільше не пощастило родині 87-річної пенсіонерки.

Буквально під її оселею риють котлован для підземного паркінгу!

Про пари палива, якими незабаром дихатиме родина годі й казати.

Найбільше вони бояться, що їх дім просто рухне!  Також по темі: Повністю гола, вся у синцях та подряпинах - в одному зі столичних парків знайшли понівечений труп жінки

Але нахабні та впливові забудовники чхати хтіли на переживання незадоволених сусідів.

Мовчки будують.

І навіть не дають людям можливості обійти свою оселю аби просто вінка протерти!

Що каже місцева влада?

Як людям захистити своє майно?

Розбиралися наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Мешканці одеської Молдаванки постали проти забудовника – нахабна схема, про яку ви не знали / 28.01.2022 19:24
28.01.2022 19:24

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