Мешканці одеської Молдаванки постали проти забудовника – нахабна схема, про яку ви не знали

Останнім часом багатоповерхівки з’являються у великих містах, наче гриби після дощу.

І дуже часто їхнє будівництво пов’язане з численними порушеннями.

От, наприклад, у курортній Одесі житловий комплекс «Олексіївський» звели на Молдаванці просто посеред невеличких одноповерхових будиночків.

Найбільше не пощастило родині 87-річної пенсіонерки.

Буквально під її оселею риють котлован для підземного паркінгу!

Про пари палива, якими незабаром дихатиме родина годі й казати.

Найбільше вони бояться, що їх дім просто рухне! Також по темі: Повністю гола, вся у синцях та подряпинах - в одному зі столичних парків знайшли понівечений труп жінки

Але нахабні та впливові забудовники чхати хтіли на переживання незадоволених сусідів.

Мовчки будують.

І навіть не дають людям можливості обійти свою оселю аби просто вінка протерти!

Що каже місцева влада?

Як людям захистити своє майно?

Розбиралися наші кореспонденти.