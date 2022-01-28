seach
ICTV - Разом краще

Video: Жители одесской Молдаванки восстали против застройщика – наглая схема, о которой вы не знали

В последнее время многоэтажки появляются в больших городах, как грибы после дождя. И очень часто их строительство связано с многочисленными нарушениями. Вот, например, в курортной Одессе жилой комплекс «Алексеевский» возвели на Молдаванке прямо посреди небольших одноэтажных домиков. Больше не повезло семье 87-летней пенсионерки. Буквально под ее домом роют котлован для подземного паркинга! Больше всего они боятся, что их дом просто рухнет! [read_more_news] Но наглые и влиятельные застройщики чихали на переживания недовольных соседей. Молча строят. И даже не дают людям возможности обойти свой дом, чтобы просто окно протереть! Что говорят местные власти? Как людям защитить свое имущество? Разбирались наши корреспонденты.

Жители одесской Молдаванки восстали против застройщика – наглая схема, о которой вы не знали
0 Комментировать

В последнее время многоэтажки появляются в больших городах, как грибы после дождя.

И очень часто их строительство связано с многочисленными нарушениями.

Вот, например, в курортной Одессе жилой комплекс «Алексеевский» возвели на Молдаванке прямо посреди небольших одноэтажных домиков.

Больше не повезло семье 87-летней пенсионерки.

Буквально под ее домом роют котлован для подземного паркинга!

Больше всего они боятся, что их дом просто рухнет! Также по теме: Повністю гола, вся у синцях та подряпинах - в одному зі столичних парків знайшли понівечений труп жінки

Но наглые и влиятельные застройщики чихали на переживания недовольных соседей.

Молча строят.

И даже не дают людям возможности обойти свой дом, чтобы просто окно протереть!

Что говорят местные власти?

Как людям защитить свое имущество?

Разбирались наши корреспонденты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Жители одесской Молдаванки восстали против застройщика – наглая схема, о которой вы не знали / 28.01.2022 19:24
28.01.2022 19:24

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь