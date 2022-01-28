Жители одесской Молдаванки восстали против застройщика – наглая схема, о которой вы не знали

В последнее время многоэтажки появляются в больших городах, как грибы после дождя.

И очень часто их строительство связано с многочисленными нарушениями.

Вот, например, в курортной Одессе жилой комплекс «Алексеевский» возвели на Молдаванке прямо посреди небольших одноэтажных домиков.

Больше не повезло семье 87-летней пенсионерки.

Буквально под ее домом роют котлован для подземного паркинга!

Больше всего они боятся, что их дом просто рухнет! Также по теме: Повністю гола, вся у синцях та подряпинах - в одному зі столичних парків знайшли понівечений труп жінки

Но наглые и влиятельные застройщики чихали на переживания недовольных соседей.

Молча строят.

И даже не дают людям возможности обойти свой дом, чтобы просто окно протереть!

Что говорят местные власти?

Как людям защитить свое имущество?

Разбирались наши корреспонденты.