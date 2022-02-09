Машина наче впала з неба – вражаюча ДТП у Миколаєві

Розтрощений легковик висить до гори дриґом, навкруги вщент розбитий паркан, а водія й слід прохолов – такого видовища миколаївці не бачили ніколи.

В тихому провулку Виноградному сталася просто нечувана аварія – легкову машину закинуло аж на огорожу одного з приватних будинків.

При цьому водій примудрився вилізти та накивав п‘ятами ще до приїзду поліції.

Як сталася ця дивовижна автотроща, що бачили сусіди та куди подівся загадковий водій – на місці побували наші кореспонденти.