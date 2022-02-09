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Video: Машина словно упала с неба – впечатляющее ДТП в Николаевской области

Разбитая легковушка висит вверх тормашками, кругом разбитый забор, а водителя и след простыл – такого зрелища николаевцы не видели никогда. В тихом Виноградном переулке произошла просто неслыханная авария – легковую машину забросило на ограждение одного из частных домов. При этом водитель умудрился вылезти и сбежал еще до приезда полиции. Как случилась эта удивительная ДТП, которую видели соседи и куда девался загадочный водитель – на месте побывали наши корреспонденты.

Машина словно упала с неба – впечатляющее ДТП в Николаевской области
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Разбитая легковушка висит вверх тормашками, кругом разбитый забор, а водителя и след простыл – такого зрелища николаевцы не видели никогда.

В тихом Виноградном переулке произошла просто неслыханная авария – легковую машину забросило на ограждение одного из частных домов.

При этом водитель умудрился вылезти и сбежал еще до приезда полиции.

Как случилась эта удивительная ДТП, которую видели соседи и куда девался загадочный водитель – на месте побывали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Машина словно упала с неба – впечатляющее ДТП в Николаевской области / 09.02.2022 19:10
09.02.2022 19:10

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