Машина словно упала с неба – впечатляющее ДТП в Николаевской области

Разбитая легковушка висит вверх тормашками, кругом разбитый забор, а водителя и след простыл – такого зрелища николаевцы не видели никогда.

В тихом Виноградном переулке произошла просто неслыханная авария – легковую машину забросило на ограждение одного из частных домов.

При этом водитель умудрился вылезти и сбежал еще до приезда полиции.

Как случилась эта удивительная ДТП, которую видели соседи и куда девался загадочный водитель – на месте побывали наши корреспонденты.