Мачуха на очах у пасинка знесла голову його батька сокирою – трагедія у Вінниці

Що вона планувала зробити з сином з інвалідністю?

Історія, від якої серце холоне.

Моторошна розправа у Вінниці.

Там сорока однорічна жінка сокирою зарубала свого чоловіка просто на очах у тринадцятирічного хлопця.

Аби приховати злочин, мачуха ще й планувала влаштувати у квартирі вибух, напустивши газу.

Сама ж схопила перелякану до смерті дитину й дременула. Також по темі: На Харківщині 4-річний хлопчик випав з вікна через недбалість 19-річної мачухи

Де переховувалась?

І що планувала зробити з єдиним свідком надзвичайно кривавого вбивства?

Хто, зрештою, допоміг хлопцеві?

Навіть важко уявити, які страждання довелося пережити підлітку, який дуже любив свого батька.

До речі, обидва вже колись були героями Надзвичайних новин. Яка сумна доля.