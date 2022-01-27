Мачеха на глазах у пасынка снесла голову его отца топором — трагедия в Виннице

Что она планировала сделать с сыном с инвалидностью?

История, от которой сердце стынет.

Жуткая расправа в Виннице.

Там сорока однолетняя женщина топором зарубила своего мужа прямо на глазах тринадцатилетнего парня.

Чтобы скрыть преступление, мачеха еще и планировала устроить в квартире взрыв, напустив газ.

Сама же схватила испуганного до смерти ребенка и сбежала. Также по теме: На Харківщині 4-річний хлопчик випав з вікна через недбалість 19-річної мачухи

Где скрывалась?

И что планировала сделать с единственным свидетелем чрезвычайно кровавого убийства?

Кто наконец помог парню?

Даже трудно представить, какие страдания пришлось пережить подростку, очень любившему своего отца.

Кстати, оба когда-то были героями Чрезвычайных новостей. Какая печальная участь.