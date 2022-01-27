seach
ICTV - Разом краще

Video: Мачеха на глазах у пасынка снесла голову его отца топором — трагедия в Виннице

Что она планировала сделать с сыном с инвалидностью? История, от которой сердце стынет. Жуткая расправа в Виннице. Там сорока однолетняя женщина топором зарубила своего мужа прямо на глазах тринадцатилетнего парня. Чтобы скрыть преступление, мачеха еще и планировала устроить в квартире взрыв, напустив газ. Сама же схватила испуганного до смерти ребенка и сбежала.[read_more_news] Где скрывалась? И что планировала сделать с единственным свидетелем чрезвычайно кровавого убийства? Кто наконец помог парню? Даже трудно представить, какие страдания пришлось пережить подростку, очень любившему своего отца. Кстати, оба когда-то были героями Чрезвычайных новостей. Какая печальная участь.

Мачеха на глазах у пасынка снесла голову его отца топором — трагедия в Виннице
0 Комментировать

Что она планировала сделать с сыном с инвалидностью?

История, от которой сердце стынет.

Жуткая расправа в Виннице.

Там сорока однолетняя женщина топором зарубила своего мужа прямо на глазах тринадцатилетнего парня.

Чтобы скрыть преступление, мачеха еще и планировала устроить в квартире взрыв, напустив газ.

Сама же схватила испуганного до смерти ребенка и сбежала. Также по теме: На Харківщині 4-річний хлопчик випав з вікна через недбалість 19-річної мачухи

Где скрывалась?

И что планировала сделать с единственным свидетелем чрезвычайно кровавого убийства?

Кто наконец помог парню?

Даже трудно представить, какие страдания пришлось пережить подростку, очень любившему своего отца.

Кстати, оба когда-то были героями Чрезвычайных новостей. Какая печальная участь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Мачеха на глазах у пасынка снесла голову его отца топором — трагедия в Виннице / 27.01.2022 20:02
27.01.2022 20:02

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь