seach
ICTV - Разом краще

Video: Люди живуть без води! Кам’яний вік у селі Кам’яному, де топлять сніг і збирають краплі дощу

Вони десятиліттями живуть як у кам'яному віці в очікуванні екологічної катастрофи. Бо ж топлять сніг, збирають дощову воду та тоннами закупляють звичайну! І ця дикість усього за сорок кілометрів від Дніпра. У селі Кам'яному люди живуть без централізованого водопостачання.[read_more_news] Формально водопровід є, а от напору - немає. Доведені до відчаю - селяни вже навіть готові власним коштом побудувати помпову станцію. Чому ж навіть цю ініціативу чиновники підтримати не поспішають? І як бідолашні лише виживають?

Люди живуть без води! Кам’яний вік у селі Кам’яному, де топлять сніг і збирають краплі дощу
0 Коментувати

Вони десятиліттями живуть як у кам’яному віці в очікуванні екологічної катастрофи.

Бо ж топлять сніг, збирають дощову воду та тоннами закупляють звичайну!

І ця дикість усього за сорок кілометрів від Дніпра.

У селі Кам’яному люди живуть без централізованого водопостачання. Також по темі: У Миколаєві люди бояться води з крана - що з нею не так?

Формально водопровід є, а от напору – немає.

Доведені до відчаю – селяни вже навіть готові власним коштом побудувати помпову станцію.

Чому ж навіть цю ініціативу чиновники підтримати не поспішають?

І як бідолашні лише виживають?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Люди живуть без води! Кам’яний вік у селі Кам’яному, де топлять сніг і збирають краплі дощу / 02.02.2022 19:57
02.02.2022 19:57

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь