Люди живуть без води! Кам’яний вік у селі Кам’яному, де топлять сніг і збирають краплі дощу

Вони десятиліттями живуть як у кам’яному віці в очікуванні екологічної катастрофи.

Бо ж топлять сніг, збирають дощову воду та тоннами закупляють звичайну!

І ця дикість усього за сорок кілометрів від Дніпра.

У селі Кам’яному люди живуть без централізованого водопостачання. Також по темі: У Миколаєві люди бояться води з крана - що з нею не так?

Формально водопровід є, а от напору – немає.

Доведені до відчаю – селяни вже навіть готові власним коштом побудувати помпову станцію.

Чому ж навіть цю ініціативу чиновники підтримати не поспішають?

І як бідолашні лише виживають?