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Video: Люди живут без воды! Каменный век в селе Каменное, где топят снег и собирают капли дождя

Они десятилетиями живут как в каменном веке в ожидании экологической катастрофы. Ведь топят снег, собирают дождевую воду и тоннами закупают обычную! И эта дикость всего в сорока километрах от Днепра. В селе Каменное люди живут без централизованного водоснабжения.[read_more_news] Формально водопровод есть, а вот напора – нет. Доведенные до отчаяния - селяне уже даже готовы за свой счет построить насосную станцию. Почему даже эту инициативу чиновники поддержать не спешат? И как бедняги только выживают?

Люди живут без воды! Каменный век в селе Каменное, где топят снег и собирают капли дождя
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Они десятилетиями живут как в каменном веке в ожидании экологической катастрофы.

Ведь топят снег, собирают дождевую воду и тоннами закупают обычную!

И эта дикость всего в сорока километрах от Днепра.

В селе Каменное люди живут без централизованного водоснабжения. Также по теме: В Николаеве люди боятся воды из крана - что с ней не так?

Формально водопровод есть, а вот напора – нет.

Доведенные до отчаяния — селяне уже даже готовы за свой счет построить насосную станцию.

Почему даже эту инициативу чиновники поддержать не спешат?

И как бедняги только выживают?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Люди живут без воды! Каменный век в селе Каменное, где топят снег и собирают капли дождя / 02.02.2022 19:57
02.02.2022 19:57

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