Люди живут без воды! Каменный век в селе Каменное, где топят снег и собирают капли дождя

Они десятилетиями живут как в каменном веке в ожидании экологической катастрофы.

Ведь топят снег, собирают дождевую воду и тоннами закупают обычную!

И эта дикость всего в сорока километрах от Днепра.

В селе Каменное люди живут без централизованного водоснабжения. Также по теме: В Николаеве люди боятся воды из крана - что с ней не так?

Формально водопровод есть, а вот напора – нет.

Доведенные до отчаяния — селяне уже даже готовы за свой счет построить насосную станцию.

Почему даже эту инициативу чиновники поддержать не спешат?

И как бедняги только выживают?