Любовні ігри з пістолетом! Чоловік застрелив кохану на побаченні у Києві

А від такої дурості здуріти можна!

Шокуюча розправа у Києві.

На столичній Оболоні чоловік, уявіть лише, розстріляв свою кохану.

Бідолашна прийшла до нього в гості, парочка випивала, а далі пролунав фатальний постріл.

Лише вдумайтеся, чоловік поцілив подрузі в голову, фактично впритул. Також по темі: Публічна страта на Майдані Незалежності! Чоловіка демонстративно зарізали на очах у дружини

Бідолашна віддала Богові душу просто у нього на руках!

Але ж за що нелюд стратив кохану?

Де він дістав пістолет?

І навіщо направив зброю на подругу?

Невимовно трагічна драма, яка кожному має стати уроком!