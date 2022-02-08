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Video: Любовні ігри з пістолетом! Чоловік застрелив кохану на побаченні у Києві

А від такої дурості здуріти можна! Шокуюча розправа у Києві. На столичній Оболоні чоловік, уявіть лише, розстріляв свою кохану. Бідолашна прийшла до нього в гості, парочка випивала, а далі пролунав фатальний постріл. Лише вдумайтеся, чоловік поцілив подрузі в голову, фактично впритул.[read_more_news] Бідолашна віддала Богові душу просто у нього на руках! Але ж за що нелюд стратив кохану? Де він дістав пістолет? І навіщо направив зброю на подругу? Невимовно трагічна драма, яка кожному має стати уроком!

Любовні ігри з пістолетом! Чоловік застрелив кохану на побаченні у Києві
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А від такої дурості здуріти можна!

Шокуюча розправа у Києві.

На столичній Оболоні чоловік, уявіть лише, розстріляв свою кохану.

Бідолашна прийшла до нього в гості, парочка випивала, а далі пролунав фатальний постріл.

Лише вдумайтеся, чоловік поцілив подрузі в голову, фактично впритул. Також по темі: Публічна страта на Майдані Незалежності! Чоловіка демонстративно зарізали на очах у дружини

Бідолашна віддала Богові душу просто у нього на руках!

Але ж за що нелюд стратив кохану?

Де він дістав пістолет?

І навіщо направив зброю на подругу?

Невимовно трагічна драма, яка кожному має стати уроком!

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ICTV / Надзвичайні новини / Любовні ігри з пістолетом! Чоловік застрелив кохану на побаченні у Києві / 08.02.2022 19:44
08.02.2022 19:44

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