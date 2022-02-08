Любовные игры с пистолетом! Мужчина застрелил любимую на свидании в Киеве

От такой глупости с ума сойти можно!

Шокирующая расправа в Киеве.

На столичной Оболони мужчина, представьте себе, расстрелял свою любимую.

Бедняжка пришла к нему в гости, парочка выпивала, а дальше раздался роковой выстрел.

Только вдумайтесь, мужчина попал подруге в голову, фактически в упор. Также по теме: Убийство на Майдане Независимости! Мужчину демонстративно зарезали на глазах у жены

Бедная отдала Богу душу прямо у него на руках!

Но ведь за что изверг казнил любимую?

Где он достал пистолет?

И для чего направил орудие на подругу?

Невероятно трагическая драма, которая каждому должна стать уроком!