Куди ховатися у разі війни? Все про реальний стан укриттів в Україні

А українці поки намагаються розібратися, куди бігти в разі війни, про яку так багато говорять.

Про екстрені укриття згадали ще 2014-го, після початку бойових дій.

І виявилося, що сховища перетворилися на брудні прихистки для волоцюг, або ж їх продали під магазини, офіси та навіть стрип-клуби!

Пам’ятаємо, як влада гучно взялася наводити лад! Також по темі: Комунальники стали наводити лад у бомбосховищах Києва

І тепер ми пройдемо за стрілочками, намальованими на будинках, аби побачити – куди вони ведуть насправді.

Бо в електронній мапі тільки в Києві аж п’ять тисяч бомбосховищ!

А що ж там насправді?! Як гадаєте?