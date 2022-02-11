Куда прятаться в случае войны? Все о реальном состоянии укрытий в Украине

А украинцы пока пытаются разобраться, куда бежать в случае войны, о которой так много говорят.

Об экстренных укрытиях упомянули еще в 2014-м, после начала боевых действий.

И оказалось, что хранилища превратились в грязные приюты для бродяг, или же их продали под магазины, офисы и даже стрип-клубы!

Помним, как власть громко взялась наводить порядок! Также по теме: Коммунальщики начали приводить в порядок бомбоубежища Киева

И теперь мы пройдем за стрелочками, нарисованными на домах, чтобы увидеть – куда они ведут.

Потому что в электронной карте только в Киеве целых пять тысяч бомбоубежищ!

А что там на самом деле?! Как думаете?