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Video: Куда прятаться в случае войны? Все о реальном состоянии укрытий в Украине

А украинцы пока пытаются разобраться, куда бежать в случае войны, о которой так много говорят. Об экстренных укрытиях упомянули еще в 2014-м, после начала боевых действий. И оказалось, что хранилища превратились в грязные приюты для бродяг, или же их продали под магазины, офисы и даже стрип-клубы! Помним, как власть громко взялась наводить порядок![read_more_news] И теперь мы пройдем за стрелочками, нарисованными на домах, чтобы увидеть – куда они ведут. Потому что в электронной карте только в Киеве целых пять тысяч бомбоубежищ! А что там на самом деле?! Как думаете?

Куда прятаться в случае войны? Все о реальном состоянии укрытий в Украине
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А украинцы пока пытаются разобраться, куда бежать в случае войны, о которой так много говорят.

Об экстренных укрытиях упомянули еще в 2014-м, после начала боевых действий.

И оказалось, что хранилища превратились в грязные приюты для бродяг, или же их продали под магазины, офисы и даже стрип-клубы!

Помним, как власть громко взялась наводить порядок! Также по теме: Коммунальщики начали приводить в порядок бомбоубежища Киева

И теперь мы пройдем за стрелочками, нарисованными на домах, чтобы увидеть – куда они ведут.

Потому что в электронной карте только в Киеве целых пять тысяч бомбоубежищ!

А что там на самом деле?! Как думаете?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Куда прятаться в случае войны? Все о реальном состоянии укрытий в Украине / 11.02.2022 19:42
11.02.2022 19:42

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