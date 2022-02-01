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Video: Карколомна аварія на дорозі залишила без світла село на Черкащині

Дорога теж - не місце для експериментів. Але хто про це думає? Уявіть лише, на Черкащині пів села залишилося без світла після карколомної ДТП. Там старенька Мазда злетіла з дороги в кювет і знесла на своєму шляху дві електроопори, одна з яких була під напругою 10 тисяч вольтів! Це просто диво, але після такого водій і троє його пасажирів вижили.[read_more_news] А машина зупинилася за лічені метри від приватного подвір'я. Господар якого, до речі, ще навіть не встиг прибрати потрощене залізяччя після попередньої аварії. Місцеві ладні вже й священника кликали на те місце, що наче магніт притягує дурні події. От тільки й зі святими отцями там коїться якась чортівня! Містика – не інакше.

Карколомна аварія на дорозі залишила без світла село на Черкащині
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Дорога теж – не місце для експериментів.

Але хто про це думає?

Уявіть лише, на Черкащині пів села залишилося без світла після карколомної ДТП.

Там старенька Мазда злетіла з дороги в кювет і знесла на своєму шляху дві електроопори, одна з яких була під напругою 10 тисяч вольтів!

Це просто диво, але після такого водій і троє його пасажирів вижили. Також по темі: Вдома без світла та води під час карантину - як виживали люди

А машина зупинилася за лічені метри від приватного подвір’я.

Господар якого, до речі, ще навіть не встиг прибрати потрощене залізяччя після попередньої аварії.

Місцеві ладні вже й священника кликали на те місце, що наче магніт притягує дурні події.

От тільки й зі святими отцями там коїться якась чортівня!

Містика – не інакше.

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ICTV / Надзвичайні новини / Карколомна аварія на дорозі залишила без світла село на Черкащині / 01.02.2022 19:43
01.02.2022 19:43

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