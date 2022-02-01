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Video: Авария на дороге оставила без света село на Черкасщине

Дорога тоже – не место для экспериментов. Но кто об этом думает? Представьте только, на Черкасщине пол села осталось без света после сногсшибательного ДТП. Там старушка Мазда взлетела с дороги в кювет и снесла на своем пути две электроопоры, одна из которых была под напряжением 10 тысяч вольт! Это просто чудо, но после такого водитель и три его пассажира выжили.[read_more_news] А машина остановилась в считанных метрах от частного двора. Хозяин которого, кстати, еще даже не успел убрать разбитое железо после предварительной аварии. Местные готовы уже и священника звали на то место, как магнит притягивает глупые события. Вот только и со святыми отцами там творится какая чертовщина! Мистика – не иначе.

Авария на дороге оставила без света село на Черкасщине
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Дорога тоже – не место для экспериментов.

Но кто об этом думает?

Представьте только, на Черкасщине пол села осталось без света после сногсшибательного ДТП.

Там старушка Мазда взлетела с дороги в кювет и снесла на своем пути две электроопоры, одна из которых была под напряжением 10 тысяч вольт!

Это просто чудо, но после такого водитель и три его пассажира выжили. Также по теме: Дома без света и воды во время карантина - как выживали люди

А машина остановилась в считанных метрах от частного двора.

Хозяин которого, кстати, еще даже не успел убрать разбитое железо после предварительной аварии.

Местные готовы уже и священника звали на то место, как магнит притягивает глупые события.

Вот только и со святыми отцами там творится какая чертовщина!

Мистика – не иначе.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Авария на дороге оставила без света село на Черкасщине / 01.02.2022 19:43
01.02.2022 19:43

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