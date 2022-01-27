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Video: Фото 52-річної мами трьох дітей Мар’яни Жагло з карабіном облетіли весь світ: готова зустрічати ворога!

Цій жінці точно не варто класти палець до рота, бо відкусить, як то кажуть, по лікоть. Киянка Мар'яна Жагло вирішила, що не буде піддаватися паніці, пакувати тривожні валізи й чекати ймовірного вторгнення ворожих військ. Вона готова дати відсіч. У минулому вчителька і мама трьох дітей пішла навчатися військовій справі й придбала бойову гвинтівку! Патріотка вже стала справжньою знаменитістю, і не лише в Україні. [read_more_news] Як уживаються тендітна панянка й мисливський карабін з оптичним прицілом? І як до небезпечного захоплення дружини поставився її чоловік? Вона точно не здасться.

Фото 52-річної мами трьох дітей Мар’яни Жагло з карабіном облетіли весь світ: готова зустрічати ворога!
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Цій жінці точно не варто класти палець до рота, бо відкусить, як то кажуть, по лікоть.

Киянка Мар’яна Жагло вирішила, що не буде піддаватися паніці, пакувати тривожні валізи й чекати ймовірного вторгнення ворожих військ.

Вона готова дати відсіч.

У минулому вчителька і мама трьох дітей пішла навчатися військовій справі й придбала бойову гвинтівку!

Патріотка вже стала справжньою знаменитістю, і не лише в Україні.  Також по темі: Батько трьох дітей з’явився на порозі, наче величезна бурулька! Щасливий порятунок з крижаної води у Києві

Як уживаються тендітна панянка й мисливський карабін з оптичним прицілом?

І як до небезпечного захоплення дружини поставився її чоловік?

Вона точно не здасться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Фото 52-річної мами трьох дітей Мар’яни Жагло з карабіном облетіли весь світ: готова зустрічати ворога! / 27.01.2022 19:29
27.01.2022 19:29

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