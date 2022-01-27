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Video: Фото 52-летней мамы троих детей Марьяны Жагло с карабином облетели весь мир: готова встречать врага!

Этой женщине точно не стоит класть палец в рот, потому что откусит, как говорится, по локоть. Киевлянка Марьяна Жагло решила, что не будет поддаваться панике, паковать тревожные чемоданы и ждать вероятного вторжения вражеских войск. Она готова дать отпор. В прошлом учительница и мама троих детей пошла учиться военному делу и приобрела боевую винтовку! Патриотка уже стала настоящей знаменитостью и не только в Украине. [read_more_news] Как уживаются хрупкая барышня и охотничий карабин с оптическим прицелом? И как к опасному увлечению жены отнесся ее муж? Она точно не сдастся.

Фото 52-летней мамы троих детей Марьяны Жагло с карабином облетели весь мир: готова встречать врага!
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Этой женщине точно не стоит класть палец в рот, потому что откусит, как говорится, по локоть.

Киевлянка Марьяна Жагло решила, что не будет поддаваться панике, паковать тревожные чемоданы и ждать вероятного вторжения вражеских войск.

Она готова дать отпор.

В прошлом учительница и мама троих детей пошла учиться военному делу и приобрела боевую винтовку!

Патриотка уже стала настоящей знаменитостью и не только в Украине. Также по теме: Отец-герой предстал перед женой и детьми как огромная сосулька - что случилось

Как уживаются хрупкая барышня и охотничий карабин с оптическим прицелом?

И как к опасному увлечению жены отнесся ее муж?

Она точно не сдастся.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Фото 52-летней мамы троих детей Марьяны Жагло с карабином облетели весь мир: готова встречать врага! / 27.01.2022 19:29
27.01.2022 19:29

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