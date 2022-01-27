Фото 52-летней мамы троих детей Марьяны Жагло с карабином облетели весь мир: готова встречать врага!

Этой женщине точно не стоит класть палец в рот, потому что откусит, как говорится, по локоть.

Киевлянка Марьяна Жагло решила, что не будет поддаваться панике, паковать тревожные чемоданы и ждать вероятного вторжения вражеских войск.

Она готова дать отпор.

В прошлом учительница и мама троих детей пошла учиться военному делу и приобрела боевую винтовку!

Патриотка уже стала настоящей знаменитостью и не только в Украине. Также по теме: Отец-герой предстал перед женой и детьми как огромная сосулька - что случилось

Как уживаются хрупкая барышня и охотничий карабин с оптическим прицелом?

И как к опасному увлечению жены отнесся ее муж?

Она точно не сдастся.